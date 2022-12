A héten már hullott a hó Budapesten, a Bakonyban és a Bükkben is, kedd reggel pedig a Mátra is elkezdett kifehéredni, melyről a MetFigyelő is beszámolt.

A Kékestető hivatalos oldalának élő webkamerás felvételeinek tanúsága szerint viszont még van idő elővenni a szánkót. A Youtube csatornájuk képe alapján ugyanis ahogy esik, úgy olvad is a hótakaró.

Reggeli látkép Forrás: kekesteto.hu

A torony kilátó keleti kamerája reggel nyolc óra után mindenesetre gyönyörű képet rögzített.