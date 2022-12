– Az energia- és árválság minden karitatív és szociális ellátó szervezetet kihívás elé állít. A Jegybank jelentése szerint pedig az élelmiszerek drágulása még korántsem érte el a plafont. A segélyszervezetek is bajban vannak, mert bár az emberek adományozói kedve a régi, a lehetőségeik már egyre szerényebbek. Látszik ez a legnagyobb hazai élelmiszergyűjtési akció eredményein is, és nem lehet eléggé hálásnak lenni azoknak, akik így is önzetlenül segítenek! A Karácsonyi Szeretetlakomát nem függesztjük fel, mert az egyenlő lenne azzal, hogy megadjuk magunkat a nehezítő körülményeknek, és feladjuk a kötelességünket. Válság van? Eggyel több ok arra, hogy kigazdálkodjuk és megrendezzük az ünnepi akciót, akár más tevékenység rovására is – mondta Nyolcas Olivér.

Szilaj Péterné, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége szóvivője arról beszélt portálunknak, hogy az ételosztó szervezet 650-750 adag meleg ételt és pékárut biztosít naponta a rászoruló nagycsaládosoknak, időseknek, munkanélküli és beteg embereknek Egerben és környékén, de az igény várhatóan tovább fog emelkedni.

Rengetegen álltak sorban az ételért

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A sorba egyre többen állnak be olyanok is, akik rendelkeznek ugyan bevételekkel, de a rezsiszámlák, a bérleti díj vagy a gyógyszerek kifizetése után, a jelenlegi árak mellett már nem tudnak elégséges ennivalót tenni az asztalra. Most egy kis élelmiszercsomagot is adunk a babgulyás mellé. Utóbbiról tudni kell, hogy mivel mi, Krisna-tudatú hívők vegetáriánusok vagyunk, ezért a húst szója helyettesíti benne, de még sosem panaszkodott emiatt senki. Az ajándékcsomagban közel húszféle tartós élelmiszer található, zöldség- és gyümölcsfélék, sütőtök, tejtermékek, minden, ami egy háztartásban jól jöhet, és a gyerekeknek természetesen édességet, szaloncukrot, kekszet is tettünk. Önkéntesek által gyűjtött ruhákat is lehet vinni, kinek mire van szüksége – részletezte Szilaj Péterné.

Az Ételt az Életért programnak két éve, a koronavírus járvány idején is hatalmas szerepe volt a hirtelen, tömegesen munkanélkülivé vált emberek megsegítésében. Idén tavasszal pedig az Ukrajnából érkező menekültek étkeztetésében vállaltak feladatot. Ősztől a hazai energia- és élelmiszerválság vált drasztikussá.