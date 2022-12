Szerdán már a harmadik ilyen találkozóra gyűltek össze a besenyőtelki könyvtárban.

Urbánné Tuza Éva alpolgármester ötlete alapján indult el a sorozat, ő mesélt róla a portálunknak, hogy mi hívta életre ezt az ötletet.

– A covid miatt nagyon bezárkóztunk az elmúlt években, szerettük volna újra felpezsdíteni a közösségi életet. A településünkön sok olyan ember van, akik hobbiból rendkívüli dolgokat hajtanak végre, őket kívánja bemutatni ez a programsorozat. Így jobban megismerhetjük egymást, és a járvány, valamint a virtuális világban eltöltött idő után most végre személyesen tudunk találkozni – mondta Urbánné Tuza Éva.

Első vendégük egy amatőr festő volt, a második egy mézeskalács-készítő. Az utóbbi bemutatkozás folytatásaként már sütöttek közösen mézeskalácsot, ezeket kidíszítik, s terveik között szerepel, hogy mézeskalácsból falut építenek.

Szerdán egy hosszú-hosszú évek óta életben tartott hagyományt mutattak be: a szentcsalád járását vitték be a könyvtár falai közé. Szabó Lászlóné és Forgács Antalné vezetésével bepillantást nyerhettek a részvevők abba, hogyan is zajlik Besenyőtelken a karácsony előtti időszak.

Egyre több érdeklődőt vonz a programsorozat

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

A helységben a mézeskalács mellett betlehemmel, adventi koszorúval és ünnepi fényekkel hangolódnak az ünnepre, s éltetik a régi szokást is.

A hagyomány szerint a szentcsalád-járást szenteste előtt kilenc nappal kezdik el, házról házra járnak, s közösen imádkoznak, énekelnek, majd megvendégelik egymást, s jót beszélgetnek. Így várják Jézus születését. A covid miatt két évig nem tudtak összegyűlni, idén azonban újra találkoznak.

– Személyes érintettségem is van a szentcsalád-járással kapcsolatban, ugyanis gyerekként én is részt vettem benne, a testvéremmel együtt jártunk házról-házra, vittük magunkkal a kisszékünket, s ez örök élmény marad számomra – jegyezte meg Urbánné Tuza Éva.

Az eseményre nagyon sokan voltak kíváncsiak, nem csak a helyiek, hanem szomszédos településekről is szép számmal érkeztek. Miután véget ért a bemutató, a vendégekkel közösen elénekeltek egy karácsonyi dalt, majd a hagyománynak megfelelően, némi sütemény, pogácsa és forró tea társaságában jót beszélgettek.