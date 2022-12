A turisztikai szakmában végzett tevékenység legrangosabb elismerését idén is olyan szakemberek kapták, akik töretlen elhivatottsággal és a hazájuk iránt érzett szeretettől vezérelve végzik munkájukat Magyarország turizmusának fejlesztése érdekében, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A Kőrösi Csoma Sándor-díjakat Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Horváth Péter a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója adta át az idei kitüntetetteknek Budapesten, köztük a noszvaji Nomád Hotel & Glamping tulajdonosainak.

A világhírű utazó, nyelvtudós nevével fémjelzett díjban idén is olyan szakemberek részesültek, akik példát mutatnak a szakmának, a magyarok hírnevét itthon és külföldön egyaránt öregbítik, továbbá elkötelezettek a minőség iránt, legyen szó akár turizmusról, kultúráról, vagy a magyarság bármely más értékéről. A turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok, illetve a társadalmi felelősségvállalás terén végzett példamutató és kiemelkedő munkájának elismeréseként idén Nagydíjat kapott Balogh Barbara, a Nomád Hotel & Glamping tulajdonosa.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára köszöntőjében köszönet mondott a díjazottaknak azért, amiért egy rendkívüli időszakban is kitartanak és helytállnak. Mint fogalmazott, a turizmus nem csak a magyar gazdaság fontos része, de egy lehetőség is arra, hogy megmutassuk a világnak Magyarország legszebb árnyalatait.

– Büszke vagyok rá, hogy idén is olyan kollégákat ismerünk el, akik a nyugalmas időkben is kiemelkedőt tudnak nyújtani és akik a kihívásokra is tudnak felelni. Mert minőséget, mert egyedit, mert különlegeset alkotnak. Külön örülök annak, hogy a mostani díjazottak lefedik a teljes ágazatot; ez is azt mutatja, hogy a magyar turisztikai szakma sokszínű, a legkülönbözőbb területeken tudunk nagyot, egyedülállót Az idei kitüntetettek kiválasztásának egyik fő szempontja, hogy munkájukkal hozzájárulnak a hazánkról alkotott képhez, az országimázs fejlesztéséhez. Karrierútjuk vonzóvá teszi az ágazatot a fiatalok számára, szemléletmódjuk képes megszólítani és inspirálni a következő generációkat is – fogalmazott Horváth Péter, az Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.