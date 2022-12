Játék 1 órája

Kvíz: felismered az emojik mögé bújt klasszikus karácsonyi dalokat?

Otthon vagy a karácsonyi zenékben, dalokban? Emojikból is kitalálnád bármelyik címét? Most 10+1 kérdéses kvízünkkel most tesztelheted magad.

HEOL HEOL

1. Melyik dalt rejtik az emojik? Dicsőség mennyben az Istennek Helyes válasz Rossz válasz Ó, gyönyörű szép titokzatos éj Helyes válasz Rossz válasz Csendes éj Helyes válasz Rossz válasz 2. Melyik dalt rejtik az emojik? Jingle bell rock Helyes válasz Rossz válasz Száncsengő Helyes válasz Rossz válasz Jingle bells Helyes válasz Rossz válasz 3. Melyik dalt rejtik az emojik? Santa baby Helyes válasz Rossz válasz Télapó itt van Helyes válasz Rossz válasz Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás Helyes válasz Rossz válasz 4. Melyik dalt rejtik az emojik? Last Christmas Helyes válasz Rossz válasz Rockin' around Helyes válasz Rossz válasz Winter wonderland Helyes válasz Rossz válasz 5. Melyik dalt rejtik az emojik? Istengyermek Helyes válasz Rossz válasz Ó, boldog Betlehem Helyes válasz Rossz válasz Mennyből az angyal Helyes válasz Rossz válasz 6. Melyik dalt rejtik az emojik? Ünnepelj ma velünk Helyes válasz Rossz válasz Ó, szép fenyő Helyes válasz Rossz válasz Pásztorok, pásztorok örvendezve Helyes válasz Rossz válasz 7. Melyik dalt rejtik az emojik? Let it snow! Helyes válasz Rossz válasz Fehér karácsony Helyes válasz Rossz válasz Last Christmas Helyes válasz Rossz válasz 8. Melyik dalt rejtik az emojik? Fehér karácsony Helyes válasz Rossz válasz Add tovább Helyes válasz Rossz válasz Dreaming of a white Christmas Helyes válasz Rossz válasz 9. Melyik dalt rejtik az emojik? Kis karácsony, nagy karácsony Helyes válasz Rossz válasz Ajándék Helyes válasz Rossz válasz Karácsony ünnepén Helyes válasz Rossz válasz 10. Melyik dalt rejtik az emojik? Rudolph, the red nosed reindeer Helyes válasz Rossz válasz Szürke patás Helyes válasz Rossz válasz Holiday Helyes válasz Rossz válasz 11. Melyik dalt rejtik az emojik? Száncsengő Helyes válasz Rossz válasz Mennyből az angyal Helyes válasz Rossz válasz Szálljatok le, szálljatok le Helyes válasz Rossz válasz

