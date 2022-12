Vasárnap, megyénkben jelenleg egyedüliként, kinyitott Mátraszentistvánban a sípark. Erbeszkorn Tamás szóvivő arról tájékoztatta portálunkat, hogy az egy hete hullott természetes hó nem elegendő a síelésre, abból csak pár centiméteres hóréteg lett.

– Az elmúlt napokban több mint 20 ezer köbméter havat készítettek a hóágyúink, amit szétterítettünk. Így a pályákon 30-60 centiméter a hó vastagsága. Négy pálya van pillanatnyilag nyitva, ezek összhossza 1,6 kilométer. A síparkban kinyitott az étterem, az síkölcsönző, és három felvonó üzemel. A leggyorsabban az ülőszékes felvonóval lehet a tetőre jutni. Sokan érdeklődnek a hóréteg közeljövőben várható vastagságáról. Ma is hóágyúztunk még, és az is biztos, hogy hétfőn is mennek majd a gépek, mert hideg lesz lesz folyamatosan. Most még nem olvad, de melegebb lesz az idő a jelenleginél. A két ünnep azért között szeretnénk új pályát is megnyitni majd, persze, ahogyan az időjárás engedi. A síoktatás december 22-én kezdődik. Már most nagyon sok az érdeklődő a gyermek-, illetve a felnőttoktatásra egyaránt – tájékoztatott Erbeszkorn Tamás.