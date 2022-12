A település központjában megcsodálhatjuk a kivilágított faluházat, amely mellett betlehem és adventi koszorú is díszeleg. A környéken különleges állatokból sincs hiány, ugyanis találkozhatunk világító szarvasokkal és téli öltözékbe bújt rókával is. Utóbbi helyszín a kihelyezett padokkal közös fotók, szelfik készítésére is kiválóan alkalmas.

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

A patak mellett fenyőfa és további díszkivilágítás emeli az ünnep fényét.