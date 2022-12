A lányom hosszú listát írt, hogy idén mi kerülhet a karácsonyi asztalra. Több fontos kritérium is volt a levélben, ám a legnagyob kihívás, hogy készítsek oyan ételeket, desszerteket, amelyek nem tartalmaznak se cukrot, se lisztet.

Nekiláttam hát böngészni a neten, hogy rákészüljek életünk első diétás karácsonyára. Rengeteg recept ugrott elém, fitness guruk, táplálkozási tanácsadók ontják a jobbnál jobb ötleteket.

Ezekből válogattunk egy csokorra valót. Lehetőleg olyan étkeket, amit a pénztárcánk is elbír, de az egészségünkre is jótékony hatással vannak.

A húsok közül az első helyen a pulyka szerepel. Azt írják, magas fehérjetartalma és alacsony zsírtartalma miatt ideális választás fogyókúrázóknak, Nem hízlal, egészséges, ráadásul gazadag B-vitaminban, folsavban, cinkben és káliumban. Ezek a vitaminok pedig hozzájárulnak az immunrendszer védelméhez is.

Egészben sütve jól mutat az ünnepi asztalon, de elég macerás, időigényes, és ráadásul falja az áramot, avagy gázt, attól függően, milyen sütőnk van. Egy-két szelet pulykamell párolva, sok zöldséggel, aszalt gyümölcsös szószokkal viszont pillanatok alatt megvan, s szépen tálalva az asztal dísze is lehet.

Helye van a karácsonyi étrendben a halnak, bármilyen formában. A halászlé, a rácponty méltó ünnepi lakoma ilyenkor és garantáltan egészséges. Magas fehérjetartalma mellett azért is érdemes fogyasztani, mert tartalmazza a szívvédő hatású Omega-3 zsírsavakat is.

Egyre többen barátkoznak köretként az édesburgonyával is. Igaz drágább, mint az ársapkás hagyományos krumplifajták, de sokkal egészségesebb. Kitűnő rostforrás, magas A-vitamin tartalommal rendelkezik, akár a sütőtök, ami szintén tálalható levesnek, köretnek is. Mindkét zöldségfajta gyulladáscsökkentő, immunrendszeresítő, és D-vitamint is tartalmaz, amire a decemberi napfénymentes napokon mindenkinek nagy szüksége van.

Köretként és desszertként is nyugodtan kínálhatunk citrusfélékből készült salátákat. A narancs, a mandarin kitűnő zsírégetők, s az illatuk is illik az ünnep hangulatához. Minden mennyiségben jöhetnek a káposztafélék, almával, céklával megbolondítva, sütve, párolva.

A legfontosabb karácsonyi fűszer a fahéj és a szegfűszeg. Mindkettő gyorsítja az anyagcserét, segíti az emésztést és a zsírégetést, emellett remek immunerősítők is.

Jó választásnak tűnnek krémlevesek, - fokhagyma, sütőtök - amelyek gyorsan elkészíthetők. Főételként jöhet a töltött káposzta is, de lehetőleg valamilyen sovány hús kerüljön a töltelékbe, s hagyjuk el a zsírosabb koncokat belőle. Jó fűszerezéssel tökéletes lesz a végeredmény.

A sütik közül főként a zabpehely alapú édességeket ajánlják. Ezeket általában sütni sem kell, csak összegyúrni egy kis gyümölccsel, némi növényi olajjal, golyókat formálni belőlük, s kerülhet rá mázként cukormentes étcsoki is.

keretbe: Erre ügyelj az étkezéskor, ha nem akarsz hízni!

A legfontosabb alapszabály, hogy mindenből szedj kevesebbet! Nem az a cél, hogy teli hassal feszengj, majd álmatlanul forgolódj reggelig, hanem hogy a társaságban jól érezd magad. A fentiekből mindenből kóstolhatsz kedvedre, ugyanúgy laktatnak, mint a zsíros húsok, vajkrémes torták, zserbók. Nem kötelező végigenni a menüt! Egy tartalmas halászlé például önmagában is remek fogás. Pár óra elteltével pedig jöhet a többi étel. Ha kisebb adagokat eszünk, többször, ugyancsak segítünk a szervezetünknek. Ilyenkor illik koccintani is, de nem mindegy, mivel. A likőrök, égetett szeszes italok kalóriabombák, a forralt bort is mértékkel kóstoljuk! Helyette nyugodtan kínálhatunk sört, száraz bort, s ha már pezsgő kerül az asztalra, az legyen száraz!