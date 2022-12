– Adri, akinek van egy kis Facebook-csoportja, rendszeresen felajánlásokkal örvendezteti meg a gyerekeket, amikor csak alkalma nyílik rá. Lelkes támogatótársaival karöltve úgy döntöttek, hogy a Szalaparti EGYMI ép értelmű autista osztályait, óvodáját célozzák meg több lépcsőben. Most is valami újra készül, karácsony előtt egy 30 ezer forint értékű játékcsomaggal ajándékozzák meg a gyereket. A csomagban fejlesztőjátékok, plüssök, könyvek is lapulnak, csupa olyan dolog, amit elképzelésük szerint boldogan fognak birtokba venni a gyerekek, de később is terveznek egy ennél nagyobb szabású folytatást – osztotta meg portálunkkal Grenerczyné Csoó Erika, szülő.

– A karácsony közeledtével még inkább odafordulunk olyan sorstársaink felé, akik talán érzékenyebbek. Keressük azokat a szervezeteket, intézményeket, ahol mosolyt csalhatunk mások arcára. Személyesen, online, névvel vagy név nélkül, mert adni, tényleg rettenetesen jó. Ezt az tudja csak igazán, aki megengedi magának, hogy átélhesse ezt az érzést. A karácsony kicsit elvarázsol bennünket, elvarázsolja az embereket, meghittség, szeretet lengi be az életünket – emelte ki. Kéri, csatlakozzanak a kezdeményezéshez, keressék Facebookon az Adri mesés játékai csoportot.