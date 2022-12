Portálunkon az elmúlt hónapokban többször is foglalkoztunk az egri vendéglátóhely, Putyi kocsmájának szomorú sorsával. Mint írtuk, Egerben a Frank Tivadar utcában jelenleg is zajlanak a rekonstrukciós munkálatok. Lepukkant épületek kerülnek buldózer alá, hogy valami új épüljön a helyükbe. Így került lakat Putyi kocsmájára is, mi több, a napokban megtapasztaltuk, már teljes egészében le is bontották az épületet, mára csak romok láthatóak az egykori legendás vendéglátóhely helyén.