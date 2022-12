A múlt héttől már le- és felszállhatnak az utasok az új lajosvárosi Lidl-megállóhelynél, erre a körzet önkormányzati képviselője Ifj. Sós Tamás hívta fel a figyelmet. A buszmegállóban a 6-os és a 16-os jelzésű járatok állnak meg kétóránként reggeltől este hat óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is.

A megállóhelyet lakossági kérésre létesítette az önkormányzat. Korábban a képviselő elmondta, az ő elképzelése volt, hogy vonják be a közösségi közlekedésbe a területet, hiszen sok idős városlakónak nincs autója, és egyébként is környezetbarát tömegközlekedést szeretné népszerűsíteni az önkormányzat. Összesen 8,9 millió forintból épült meg az új megálló. Sós Tamás a Lidl áruházzal is tárgyalt. Az üzletlánc észak-magyarországi vezetősége nyitott volt a kezdeményezésre, így 50 százalék önkormányzati és a Lidl 50 százalékos hozzájárulásával megvalósult a beruházás. A Volánnal illetve a környéken élőkkel is egyeztettek arról, hogy milyen menetrendet javasolnak, az eredeti terv egyébként az volt, hogy ideiglenesen óránként járhat a busz.