Mirkóczki Ádám polgármester hozzátette, belügyminisztériumi forrás, 600 millió forintos támogatási keret érkezett a Dobó István Vármúzeum fejlesztésére.

– Több elképzelés volt, de az élet közbeszólt. Ennek felét a leomlott Szép-bástya helyrehozatalára fordították, míg a fennmaradó összeget a déli belső várfal konzerválási munkáira. Több olyan pont van, ahol statikai fejlesztést is el kell végezni, most ezeket céloztuk, s a tervek szerint tavaszra a Szép-bástya is kinyithat a turisták előtt – mondta.

A fejlesztések mellett azonban egy másik fontos dolog is történt. Elkészült az Egri Csillagok 1552 társasjáték, ezt is bemutatták kedden a Dobó-bástya konferenciatermében. Az Egri csillagok egy kooperatív társasjáték 4-6 ember részére, amely megidézi az egri hősök és Gárdonyi Géza szellemét. A játékosok alakítják a vár védőit, azaz a híres regény főszereplőit, mint Dobó, Mekcsey, Bornemissza, és céljuk, hogy a török támadókat mindenképp a falakon kívül tartsák. Ehhez nem csupán vissza kell verniük a folyamatos török rohamokat a falak ellen, és a belső árulók aknamunkáját is hatástalanítaniuk kell. Ebben segítségükre lesznek az apródkártyák, illetve a különleges lehetőségeket biztosító akciókártyák, sőt még az egri nők támogatására is számíthatnak időnként.