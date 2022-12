– Szeretnénk a hitvallásunknak megfelelően valamennyi korosztály számára tartalmas programot nyújtani – tette hozzá Habis László. – A 15 középfokú intézményből tíz jelentkezett a megméretésre és hat intézmény csapatai mérkőznek meg most, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, Egri Dobó István Gimnázium, Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium, az IQ Pont Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium. Nem szokványos vetélkedő a mai, melyen terítékre kerül Eger épített öröksége, történeti értékei, a város szépsége és fontos eleme az is, hogy személyesen hogyan közelednek, kötődnek a városhoz a versenyzők. Egy kisfilm készítésére is kértük a tanulókat, tartalmi korlátok nélkül. Értékes nyereményekkel készültünk a diákoknak és a felkészítő tanároknak is. A főnyeremények 150, 100 és 50 ezer forint, s mindannyian megkapják dr. Petercsák Tivadar tanulmánykötetét. A versenyt a dobós csapat nyerte.