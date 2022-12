– Az elmúlt egy évben sok minden történt, az energiaválság nagyon rossz hatással van a folyamatra, más európai országok is kényszerhelyzetbe kerültek. A Mátrai Erőmű átalakításával kapcsolatban sincs még kormányzati döntés. A jövő év közepéig tart az azt segítő kutatásunk, hogy a további működésére van-e szükség, illetve lehetőség. Kutatásunknál abból az előfeltevésből indultunk ki, hogy a szénkivezetés a bányák bezárását is jelentené. Azokból viszont a lakossághoz is jut szén. Felmértük, hogy a Mátrai Erőmű bányáinak környékén mely településeken jellemző még a lignitfűtés. Ez azért érdekes, mert ha nem lesz elérhető a lignit, mint tüzelőanyag, akkor valami más fűtőanyagra kell váltaniuk, s akkor az energiafogyasztásukat is csökkenteniük kell, hogy ki tudják fizetni a lakásuk fűtését. A feltételezésünk az, hogy a lignittel fűtők között valószínűleg sokan lesznek olyanok, akik önerőből nem képesek tüzelőanyagot váltani. Mielőtt megszűnne a lignit elérhetősége, erre a problémára kell megoldási javaslatot tennünk a kormánynak – magyarázta Taksz Lilla.

A szakértő elmondta, hogy azt kutatták, a térség mely településein válhat jelentőssé ez a probléma. A projekten belül ugyanis lehetőség lesz arra, hogy egyelőre egy kis számú háztartást érintő mintaprojektet dolgozzanak ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az MVM Zrt. közreműködésével. A mintaprojekt eredményeit lehetne alkalmazni később a hasonló esetekben.

– A kutatáshoz felhasználtuk egyrészt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait. Ezek megerősítették azt a feltevésünket, hogy a Mátrai Erőmű visontai és a bükkábrányi bányái környékén a legjelentősebb a lakossági széntüzelés. A 2016-os mikrocenzus azt mutatta, hogy akkor öt százalék volt Észak-Magyarországon azoknak a háztartásoknak a száma, akik szénnel vagy azzal is fűtöttek. Ez az öt százalék 22 ezer háztartást jelentett Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben - magyarázta. A csak szénnek fűtő háztartások száma 917 volt 2016-ban.