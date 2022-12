Elmondása szerint idén nyáron egy ilyen séta alkalmával történt valami megmagyarázhatatlan.

– A Pünkösdi Várnap rendezése előtt álltunk – emlékezik. – Tudni kell, hogy egy ilyen rendezvény rengeteg előkészítést, összehangolt munkát igényel. Nem volt jó kedvem, amikor hajnalban útnak indultam. Azon tanakodtam, felkészültünk-e mindenre, meg tudunk-e felelni a vendégek elvárásainak. Aztán hirtelen valami megmagyarázhatatlan nyugalom szállt meg. A magam részéről megtettem mindent, ami tőlem telhető, a mögöttem álló rendezőcsapat is lelkiismeretesen tette a dolgát, a többit pedig rábíztam egy olyan, tőlem független erőre, amiről megéreztem, hogy mindig az életem része volt, és az is marad. Nem vagyok vallásos ember, de abban a pillanatban megértettem valamit. A kételkedésnek, a gyűlölködésnek, az ellenségeskedésnek nincs értelme. Ez az érzés azóta is velem van. Azóta a napi feladataimat ezzel a fajta empátiával igyekszem megoldani. Tudom, hogy nem mindenki szeret, és sokan vannak más véleményen, mint én, de ez már nem zavar, tudomásul veszem. Ha valaki ellenségként tekint rám, sajnálom, de ezt is tudomásul veszem. Ha siroki, érte ugyanúgy dolgozom. Ha valaki kritikával illet, meghallgatom, segítek is, ha tudok, de már nem emelem fel a hangom, és bizonygatom feleslegesen az igazam – mondja, majd hozzáteszi, a legtöbbet talán a feleségének köszönheti, akivel veszekedni lehetetlen. – Az elmúlt évtizedekben mindig türelmes volt hozzám. Soha nem emelte fel a hangját. Eltűrt, támogatott, gondoskodott rólam, és hűséges társam volt és maradt minden időben, a lányunknak szerető édesanyja. Ennél többet férfi nem kívánhat – teszi hozzá.

Sok minden másról is szót váltunk. Mivel nemrég töltötte be 65. életévét, immár a nyugdíjasok táborából is nézi a világot. Fontosnak tartja megemlíteni elődje, Lakatos István nevét, aki huszonnégy évig, hat cikluson át irányította, mint polgármester előtte, mint tanácselnök, a település életét.

– A sirokiak rengeteg köszönhetnek Pistának – közli. – Ő rakta le az alapjait egy prosperáló, biztonságban működő településnek. Máig tisztelem és hálás vagyok azért a kiterjedt kapcsolatrendszerért, a mérhetetlen munkabírásért, ami az ő nevéhez köthető. Elkötelezett faluvezető volt minden értelemben. Bár voltak köztünk viták, ezt mára sikerült tisztázni. Megértettem, hogy minden gondolatát és cselekedetét a falu iránti szeretet és szolgálat vezérelte. Ennél többet felelős polgármester nem tehet.

– S lenne itt még egy fontos gondolat – fűzi hozzá. – Az előbb beszéltünk a lelki és anyagi biztonságról, stabilitásról. Siroknak abban is nagy szerencséje van, hogy egy olyan, a Sirokban lakók érdekét minden más előtt tartó képviselő-testülete van, amely szerintem irigylésre méltó. Ez nem csak a képviselő-testületre, de a hivatal, az intézményi hálózat minden dolgozójára is igaz. A stabilitás és a biztonság alapjaik ők. Köszönet érte!