A plébános a mise végén megszentelte az Egri Borvidék Hegyközségei által hozott újborokat. Az ünnepélyes ceremóniát követően a testületek átvonultak az érseki palota díszudvarára, ahol Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke értékelte az évet. Kifejtette, a szőlőtermesztők évek óta vészkiáltásokat hallatnak, baj van a jövedelmezőséggel, az egész konstrukcióval. Ezeknek a szavaknak azonban nem nagyon van foganatjuk. Nem csak zöldszüret van, lehetséges, hogy egy alulról jövő és terjedő viselkedéssel is meg kell ismerkedni. A gazdák próbálják a jövedelmezőséget úgy egalizálni, hogy szüret nélküli termelést valósítanak meg. Farkas elmondta, a bortermelők felől is értékesítési nehézségekről, csökkenő mennyiségekről érkeznek jelzések. Csökken a borfogyasztás, de nem a tömeg, az olcsóság felé kell menni, hanem a minőség irányába. Javítani kell a borok minőségén és fokozni kell a marketing tevékenységet. Idén utóbbi két területen szép sikerekről tudnak beszámolni. A borok a hazai, nemzetközi megmérettetéseken jól szerepeltek, marketingben teljes évet zártak, ami kezdődött az Egri Csillag Weekenddel, folytatódott a Vino fesztivállal, az Egri Bor Ünnepével, az Egri Bikavér Napokkal és most zárul a Borszalonnal. Megköszönte az egyetemnek, a város vezetésének, hogy melléjük álltak, lehetőségükhöz mérten támogatták őket. Van bőven feladat, de a szőlő- és bortermelők kitartanak, kérte, próbáljanak talpon maradni.

Farkas László beszámolt a védett eredetű borok potenciális alapanyag mennyiségéről. Mint mondta, a borvidék területe 5488 hektár, ebből 5276 hektár a termő ültetvény. December 25-ig a szüretelt terület mérete 4860 hektár volt, ebből nem szüreteltek 340 hektáron. Összesen 304 ezer 428 mázsa szőlő termett, a termésátlag ezáltal 67,3 mázsa, az aszály miatt több helyen 20-30 százalékos volt a csökkenés. A tavalyi termésátlag 75 mázsa volt hektáronként. Potenciális egri védett eredetű bor alapanyagból 245,5 ezer mázsa termett, az egri bikavér alapanyaga 173 ezer 976 mázsa, ebből superior, grand superior alap 78 ezer 334 mázsa. Ebből a mennyiségből 70 ezer hektoliter bikavér készülhet, sztenderdként 55 ezer minősített bikavér kerül forgalomba. Debrői hárslevelű alapanyagból 17 ezer 791 mázsát szüreteltek, ebből superior előállítására 3531 mázsányi alkalmas.

Farkas László értékelését követően Patai Istvánt, az Egri Borvidék Borminősítő Bizottságának két ciklus után leköszönő elnökét köszöntötték, majd a tisztséget augusztus óta betöltő Lamport József osztotta meg a közönséggel a minősítés tapasztalatait. Kifejtette, 108 ezer 259 hektoliter bor kapott megfelelő minősítést a borvidéken, ebből debrői hárslevelű 7752 hektoliter volt (7492 hekto klasszikus és 232 késői szüretelésű, 27 hektonyi superior). Az egri területen 105 ezer hektoliter bort minősítettek, ebből a klasszikus bikavér 50 ezer 844 hektoliter volt. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem kapott megfelelő minősítést 11 ezer 762 hektoliternyi bikavér, ami közel 19 százalékos arány. Úgy látja, sokszor beszélnek nehézségről, minőségről, marketingről, ezzel egyetért, de jobb marketing csak akkor lehetséges, ha a minőség emelkedik. Jó fehér szőlőből elég jó körülmények közt jó borokat lehet készíteni. A vörösöknél nehezebb nagyobb volument előállítani. Nem elég a szép címke, a jó nyakszalag, a szép megjelenés. Nagy minőségű vörösborhoz megfelelő tőkeszám, elegendő vörösbor erjesztő kapacitás, hosszan tartó héjon erjesztés szükséges, amit nem lehet marketinggel jóvá tenni.

Lamport József folytatta, klasszikus csillagból 5600 hektoliter készült, klasszikus fehérből 3559 hektoliter, rozéból 15 ezer 800 hektoliter, vörös 15 ezer 998 hektoliter kapott minősítést. A superiorok közül bikavérből 3581 hektonyi, csillagból 304 hekto, fehérből pedig 88 hektoliter kapta meg a minősítést. Superior késői szüretből 2021 hektolitert minősítettek, ami komoly mennyiség. A grand superiornál nagyok az eltérések, magas az elutasítás aránya. Bikavérből 385 hekto, csillagból 186 hektoliter, fehérből 157 hekto minősült megfelelően. Lamport József megjegyezte, próbálnak olyan magas szintet meghúzni, hogy a grand superiorok feleljenek meg a követelményeknek, s a világ bármely pontján legmagasabb minőségű borok közé helyezhessék azokat. Zárásul elmondta, egy borminősítő borásznak az a dolga, hogy felelős döntést hozzon.