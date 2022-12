– Több állat is megtalálja a számára kedvező életfeltételeket a portánk azon részén, ahol a zöldhulladékot gyűjtjük. A sünök is megbújnak, s télire bevackolnak a kupacok alatt, emellett többféle rágcsáló, de rézsiklók, vízisiklók, gyíkok is menedéket keresnek ezeken a helyeken. Ezek az állatok ilyenkor már lelassult életműködést folytatnak, tehát hiába látják, hogy az ember ott sürgölődik, tüzet készül rakni, nem tudnak elmenekülni. Ilyenkor nemcsak az okoz problémát, hogy megégnek, hanem a fulladás veszélye is halálos fenyegetést jelent számukra. Azt is érdemes megjegyezni, hogy száraz anyag égetésekor nem szabadulnak fel veszélyes anyagok, viszont ősszel az avar gyakran nedves, a nyesedékek is frissek, így a tűz hőmérséklete alacsony, nem ég el teljesen minden, s még az is előfordulhat, hogy mérgező szén-monoxid keletkezik, ami nemcsak az emberre nézve letális, hanem az élővilág más szegmenseire is veszélyt jelent – ismertette a szakember.