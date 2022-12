Az energia- és árválság minden karitatív és szociális ellátó szervezetet kihívás elé állít. A Jegybank jelentése szerint pedig az élelmiszerek drágulása még korántsem érte el a plafont. A segélyszervezetek is bajban vannak, mert bár az emberek adományozói kedve a régi, a lehetőségeik már egyre szerényebbek. Látszik ez a legnagyobb hazai élelmiszergyűjtési akció eredményein is, és nem lehet eléggé hálásnak lenni azoknak, akik így is önzetlenül segítenek, tájékoztatta portálunkat az Ételt az Életért Alapítvány egri szervezete.