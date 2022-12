Több mint hatszorosára emelkedik a közvilágítás költsége jövőre az idei év végéhez képest. Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere elmondta, idén év elején még kilowattóránként 32 forintot kellett fizetnie az önkormányzatnak a közvilágításhoz szükséges áramért, ez az összeg azóta megduplázódott, jövőre pedig 203 forintba kerül majd a villamosenergia díja, az egyéb üzemeltetési költségek nélkül. Ennek ellenére nem tervezik a közvilágítás korlátozását, azonban máshol visszafogják a költséget. Idén ugyanis nincs karácsonyi díszkivilágítás a faluban, a hivatalban és községi intézményekben csökkentették a beltéri hőmérsékletet, például az óvodában, egészségházban 22 Celsius fok lesz. Télire bezárták a Szivárvány Nyugdíjasklub épületét és fölfüggesztették a turisztikai iroda szolgáltatásait.

Szaniszló László kifejtette, a legnagyobb problémát a közvilágítás jelenti, hiszen eddig tízmillió forintnál is többe került egy évben, a következő évben pedig harminc millió forint fölött jár a számla a növekvő áram- és rendszerhasználati díj miatt. A testület ezért a köztéri lámpatestek LED-esítését tartja célravezető megoldásnak, mert negyedére csökkenne az áramfogyasztás. A következő hónapokban megtervezik a beruházást, s remélik, hogy lesz pályázat, amelynek segítségével megvalósíthatják a fejlesztést.

A polgármester kifejtette, a településen két magántulajdonú napelemfarm van, az egyik egy szálloda áramellátását biztosítja, a másik hálózatra termel. Önkormányzati épületeken, így az iskolán és az óvodán is vannak napelemek. A hivatali épületen is megérné elhelyezni napelemeket akár úgy is, hogy hálózatra nem termelnének, mivel nap közben biztosítaná az irodai gépek áramellátását, nyáron pedig a klímaberendezések is a maguk által termelt árammal működhetnének.