– A szakképzésben megfelelő képzésre van szükség nemzetgazdasági és -stratégiai szempontból egyaránt. A gyermekeim lassan iskolaválasztás előtt állnak, s komolyan elgondolkoztam rajta, hogy a szakma irányába terelem őket, hiszen azt látom, hogy hatalmas erőt jelent egy jó szakma – mondta Rázsi Botond Miklós, a Nemzeti Pedagógus Kar Heves megyei választmányának elnöke a Sárvári Kálmán Technikumban tartott konferencián csütörtökön.

Kérdésünkre kifejtette a Nemzeti Pedagógus Kar minden megyében tájékoztatókat szervezett a szakképzés átalakításának helyzetéről.

– A minisztérium nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a szakképzés megítélését tovább javítsa, illetve a képzéseken is, hiszen óriási szükség van jó szakemberekre. Nem csak országos, a megyei helyzetről is visszajelzést kapunk illetve megismerjük, hogy milyen jó gyakorlatok jöttek létre. Olyan innováció megy végbe megyénkben is, melyekkel igyekeznek még vonzóbbá tenni a képzést, melynek rendszere is megújult. A képzés során sokkal több gyakorlatot szereznek a tanulók, amellyel a munkaerő piacra kerülve sikeresebben indul a pályájuk. A duális képzés kiváló döntés, hiszen ezáltal nem csak iskolaszagú, hanem valódi gyakorlati tudás birtokosai lesznek a szakképzésben résztvevő fiatalok - fejtette ki Rázsi Botond Miklós.

Mátyus Mihály, a Kulturális és Innovációs Minisztérium osztályvezetője elmondta, a szakképzés átalakítása mondhatni zökkenőmentesen ment. Még 2018-ban alakult meg a Szakképzési Innovációs Tanács, majd a következő évben 750 helyett 175 szakmára egyszerűsödött a jegyzék. Később elindult a digitális tananyagtár fejlesztése is, béremelés zajlott a pedagógusok között és iskolaelhagyást meggátló programokat vezettek be.