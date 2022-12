– Miközben a felelős állattartók különböző módszerekkel óvják kedvenceiket a kullancsoktól, gyakran megfeledkezhetnek saját maguk védelméről. Pedig a fertőzött kullancsok többféle betegséget, például Lyme-kórt vagy agyvelőgyulladást is okozhatnak. Ráadásul az elmúlt évek enyhe időjárása segítette az áttelelésüket, így szinte az év bármely szakaszában fennállhat a veszélye annak, hogy a természetben járva fertőzött kullanccsal találkozhassunk – tudatta a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. a portálunknak eljuttatott közleményében.

A felelős állattartók épp ezért nagy gondot fordítanak az élősködők okozta fertőzések megelőzésére. Különböző nyakörvekkel, spray-kel, cseppekkel, tablettákkal igyekeznek távol tartani a kullancsokat és egyéb parazitákat kisállataiktól. Mindeközben a gazdik sokszor megfeledkezhetnek saját magukról. A séta végeztével mind az embereket, mind az állatokat érdemes alaposan átvizsgálni, hogy nincs-e bennük kullancs. A vérszívó rovarok gyakran megtapadnak a kutyák és macskák bundájában, és könnyen átvándorolhatnak az emberre is. A közönséges kullancs csípése általában nem veszélyes, de ha az élősködő fertőzött volt, már komolyabb gondot jelenthet.

– A közönséges kullancs által terjesztett FSME-vírus okozta agyvelőgyulladás jellegzetes, eurázsiai elterjedésű betegség.

Először influenzaszerű tünetekkel, lázzal, fejfájással, izomfájdalmakkal jelentkezik, majd egy átmeneti javulást követően a beteg sokkal súlyosabb tüneteket tapasztalhat, erős láz, fejfájás, szédülés, hányás, akár bénulás is kialakulhat. A fertőzöttek egy részénél súlyos idegrendszeri panaszok lehetnek, melyek hosszútávon az életminőséget is jelentősen ronthatják. A vírus által okozott agyvelőgyulladásra nincs specifikus gyógymód, sem antibiotikum, sem pedig vírus elleni készítmény, csak a tünetek enyhítését célzó gyógyszeres kezelés. Éppen ezért van kiemelkedő szerepe ebben az esetben a megelőzésnek. A gyermekek, felnőttek számára is rendelkezésre állnak védőoltások, amelyek segíthetnek a megelőzésben. Még a téli időszakban érdemes felkeresni a háziorvost a megelőzési lehetőségekkel kapcsolatban – hangsúlyozta a gyógyszerkereskedelmi kft.

Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, megyénkben is előfordulnak kullancs okozta megbetegedések.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának tájékoztatásából kiderült, szűkebb hazánkban tavaly nem fordult elő kullancs által okozott agyvelőgyulladás (encephalitis), míg 2020-ban négy esetet jelentettek az egészségügyi szolgáltatók. Ezek a betegek a kezelés után gyógyultan távoztak a kórházból. Heves megyében Lyme-kór fertőzést 2021-ben ötven, míg 2020-ban 42 esetben jelentettek. Ezen betegek közül tavaly és tavalyelőtt is két-két ember szorult kórházi ápolásra.

– Kullancsok bárhol előfordulhatnak, erdőben, parkokban, játszótereken vagy akár az udvarunkon is. Az élősködőket távol tarthatjuk magunktól patikákban beszerezhető, zömében citrom illatú riasztókészítményekkel, például krémekkel, spray-vel és karkötőkkel – tudatta korábban portálunkkal dr. Németh-Krisztin Kornélia, a verpeléti Szent Rókus Gyógyszertár gyógyszerésze és tulajdonosa.