Egerben évről-évre a Kertmozi területén van a legnagyobb kínálat a fenyőfélékből a karácsony előtti napokon. Ez az egyik legnépszerűbb helyszíne a megyeszékhelyen a fenyőfavásárlásnak.

Idén is nagy területen sorakoznak a szebbnél-szebb fenyők, amelyek arra várnak, hogy szentestén díszekkel felöltöztetve bűvöljék el a családot, a gyerekeket. A vásárlók méricskélik a kínálatot és a pénztácájuk tartalmát. A legtöbben a hagyományos lucfenyőt választják, abból is a kisebb, egy méter körüli példányt. Azt mondják, ennek van a legjobb illata. Igaz, a túlfűtött szobában hamar ledobja tűleveleit, de idén sok családban a meleg szoba is sok pénzbe kerül.

A luc mellett ott sorakozik az ezüstfenyő és a Nordmann fajta is. Megtudjuk, idén is van kereslet, de az áremelkedés miatt inkább az olcsóbb fát keresik. Ezeket a fákat az Egererdő Erdészeti Zrt. biztosítja a vásárlóknak. Szóba elegyedünk a társaság munkatársával, Csernóczky­ Péterrel. Tájékoztatása szerint az idei árak nagyjából húsz százalékkal emelkedtek a tavalyi szezonhoz képest. A lucfenyő méterét négyezer, míg a főként importból érkező Nordmann fenyőt nyolcezer forintért kínálják. Igény szerint be is faragják a fákat a talpba, s ezt díjmentesen elvégzik mindenkinek.

A termelői árak tehát az átlagos infláció mértékét követik. A kínálat is szűkült valamelyest. Már csak mutatóban van fekete fenyő, illetve szerb luc. A szakember portálunk érdeklődésére elmondta azt is, hogy idén sok vásárló csupán néhány fenyőágért érkezik.

– Sok családban a gyerekek felnőttek, külföldön élnek, az idősebbeknek már elég néhány fenyőág is szimbólumként – jegyzi meg.

Idén a faiskolai földlabdás fákból is kevesebb fogy. Ennek nemcsak az ár az oka, hanem az is, hogy egyre több helyen próbálnak saját ültetésű fenyőt nevelni a saját portájukon. A tapasztalatok szerint a korábbi évekhez képest sokan állítanak műfenyőt, és nem is feltétlenül az árak alakulása miatt. Úgy gondolják, ez környezetkímélőbb megoldás, s aki egyszer megvásárolta, az évekig díszítheti ugyanazt a fát. A termesztett fenyő – minden általános vélekedéssel szemben – környezetbarát megoldásnak számít. Az ünnepek után összegyűjtik, komposztálják, azaz újrahasznosítják. A műanyagra ugyanez nem mondható el.

Mindig van egy olyan vevői réteg, amely napjainkban is akár több tízezer forintot is tud áldozni az ünnepi fenyőre, azonban az ő számuk fogyatkozik. Újabban divatja van annak is, hogy kertes házaknál hirdetnek vásárt. Ilyen helyeken rendszerint csak az ünnep előtti napon vágják ki a fát, ha a vásárló úgy kívánja.