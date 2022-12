Gyerekkoromban sokkal többször volt hó, mint mostanában, és amikor hullott, akkor nem csak egy-egy napig maradt meg, mint mostanában. Volt olyan, hogy a nagy hó miatt nem kellett iskolába mennünk. Nem igazán értettem, miért maradok otthon, hiszen ahogy az ablakon kinéztem, láttam a sulit, át tudtam volna menni. A többiek viszont nem, s kicsit később kiderült, hogy a mi a kapunk sem nyílt ki a fehér torlasz miatt. Mindig nagyon vártam a havas karácsonyokat, sokat sétáltunk olyankor. Most is vártam, de hiába. A séta azonban nem maradt el. Bíztam benne, hogy a tavaszias időben legalább néhány agancsos megörvendeztet a látványával. Csendben lépdeltünk, vártuk az őzeket, a szarvasokat, mindhiába. Sehol egy Bambi hasonmás. Egyszer csak a csipkebogyóbokrok között valami mozgolódott. A bogáncs szára is meg-megrezdült. Alaposan szemügyre kellett vennem a növényeket, mire észrevettem, hogy néhány őszapó szálldos az ágak között. Csak a könyveim lapjairól ismertem eddig ezt a kedves kinézetű madarat, élőben nem találkoztunk. Nagyon illik rá a neve, valóban úgy néz ki, mint egy deres szakállú, idős apóka. A mozgása azonban fürge, lefényképezni nem tudtam, de így is örültem, hogy alaposan megnézhettem.

Bár nem volt hó, és réten ugráló szarvasokat sem láttam, mégis emlékezetesen lesz ez a karácsonyi séta is. Néha ugyanis az elvárásainkkal ellentétes apróságok is bearanyozhatják a napjainkat.