A pétervásárai térség minden települése gyarapodott az elmúlt években a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Óvodák, játszóterek közösségi intézmények épültek, csapadékvíz-elvezető rendszerek újultak meg. Elbontották a régi, romos ingatlanokat, helyettük új, közösségi funkciót ellátó terek keletkeztek. Temetők kerítése, új belterületi útszakaszok újultak meg.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán így összegzett: a Magyar Falu Program egyedülállóan sikeres, melynek köszönhetően az elmúlt években látványos fejlődés indulhatott el falvainkban. Térségünk 56 településéből 55 jogosult a Magyar Falu Programra, s mind az 55 részesült is a hazai finanszírozású program lehetőségeiből. – Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos fontos szövetségesünk – jelentette ki a honatya. – A gyöngyösoroszi találkozónk alkalmával is egyetértettünk abban, hogy a falusi életforma értékes, amelyet minden eszközzel meg kell tartani és meg kell erősíteni. A Magyar Falu Program jövőre is folytatódik, s bár nagyon komoly kihívások előtt állunk, de a válság idején sem mondunk le kistelepüléseink fejlesztéséről! A munka most még nagyobb erőbedobást igényel, de együtt, közösen, erős szövetségesekként folytatjuk, s lépésről lépésre haladunk a céljaink felé.