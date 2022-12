Az elmúlt két és fél év legnagyobb eredményének – a település intézményeinek fejlesztése mellett – az elavult, korszerűtlen úthálózat nagymértékű felújítását tarja Földi Csaba polgármester. A községvezető az idei rekonstrukciókat összegezve arról beszélt lapunknak, hogy a Magyar Falu Programban két belterületi út, a Pálffy György, valamint a József Attila út Barczy-tó melletti szakaszának felújítására az idén február hetedikén benyújtott pályázatukra 19 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak.

– A József Attila út több helyrajzi számból, több útszakaszból tevődik össze. Idén a 14-es helyrajzi számú, Szent István út és Szent Miklós téri közötti szakaszt tudtuk felújítani. Ez a rész több mint 220 méter hosszon, a Pálffy György út pedig közel 300 méter hosszon, három méter szélességben újult meg. Mindkét felújított belterületi út mellett 50-50 centiméter szélességben padkaburkolat is készült. A Gesztenyéskert út 170 méter hosszon, szintén három méter szélességben újult meg. Szerettük volna, hogy a Szent István útról a frissen felújított József Attila útra nyíló Gesztenyéskert utat is idén fel tudjuk újítani. Mivel ez az utca az óvodánk és az iskolánk között van, ezért a képviselő-testület a gyerekek és hozzátartozók biztonságos közlekedése érdekében saját forrást biztosított ezen út felújítására. Itt az korábban több helyen járhatatlan, feltöredezett járda helyett új gyalogjáró megépítésére is sort tudtunk keríteni – részletezte Földi Csaba.

A polgármester azt is elmondta, az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy idén megvalósíthassák ezeket a projekteket. Valamennyi felújított út átadására a közelmúltban került sor, amelyen részt vett Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is.