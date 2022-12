December 31-én Abasáron, az Aba tér 44. szám alatt található régi borforgalmi épülete elől rajtol délelőtt 10 órakor az újévbe vezető pincefutás. A Mátrai Síszervíz szervezte sportprogram a maga nemében rendhagyó: utcai-, terep- és pincefutás ötvözete, ahol egy előre kijelölt 3,5 kilométeres pályát kell teljesíteni. A futóútvonal érinti az abasári pincelabirintust úgy, hogy lesz egy levezető lejárat a pincébe és egészen máshol egy felvezető feljárat, tehát a föld alatt is futni kell. A kijelölt körpályán többször is végig lehet futni annak függvényében, hogy ki milyen távon szeretne indulni, lehet választani a 3.5, illetve 7, továbbá 14 kilométer tejesítése közül. Az esemény Abasár község területén, az utcákon és egyéb gyalogos közlekedési útvonalakon, járdákon lesz lebonyolítva. A kijelölt nyomvonal lépcsőket, közúti kereszteződéseket is érint, ezért a szervezők kérik a résztvevők fokozott figyelmét. A forgalmasabb zónákban jól látható figyelmeztető táblákat helyeznek el. A nyílt rendezvényen bárki indulhat, aki egészségileg megfelelő fizikai állapotban van, és tudja teljesíteni a távokat.