Az adás apropóját az adta, hogy hazánkban öt évvel ezelőtt lépett hatályba az új büntetőeljárási törvény.

– A XX. században már beszélhettünk büntetőeljárásról, amely az évek alatt folyamatosan változott. Most úgy tűnik, hogy volt egy újabb szándék a korszerűsítésre, de nyilvánvaló az is, hogy a társadalom fejlődése is komoly szerepet játszott mindebben. A folyamat már a 2010-es évek első felében elkezdődött, az elején még nem haladt túl gyorsan, a végére azonban nagyobb lendületet kapott – fogalmazott dr. Konkoly Thege László.

Szóba került az ügyészség és a nyomozó hatóság viszonya is. – A régi rendszerben sokkal egységesebb, még kétfázisú nyomozásról beszélhettünk, a mostani rendszerben azonban már három szakasza van a nyomozásnak. Most már megjelenk az előkészítő eljárási is. Ez arra való, hogy a hatóság tisztázza, egyáltalán fennáll-e a bűncselekmény gyanúja – mondta.

