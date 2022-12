A heol.hu legutóbbi podcastjában Vámos Csabát, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnökét kérdeztük az idei fűtéi szezon kihívásairól. Elmondta, hogy a kéményépítéssel és felújítással foglalkozó vállalkozásoknál év végéig betelt a naptár. Nagyon sokan keresik őket, hogy rendbe tettessék kéményeiket, újra üzembe állítsák azokat. Sokan most kezdtek kályhák, kandallók után szaladgálni, ám ezekhez is nehéz manapság hozzájutni.

Ha valaki most szeretne tűzifát rendelni, hosszas várakozással kell számolnia. Az sem lényegtelen szempont, hogy a jelenlegi szabályoknak megfelel-e a kéményünk. Egy régi téglaépítésű kémény bélelése alaphangon félmillió forintnál kezdődik. Ha ezt sikerül megoldani, a katasztrófavédelem adhat engedélyt a használatára. E nélkül enyhén szólva is kockázatos fával, szénnel begyújtani. Akár életekbe is kerülhet, ha ezt elmulasztjuk. Ha most szeretnénk új, vegyes tüzelésű kazánt vásárolni, az sem mindegy, milyet veszünk. Annak kapacitását ugyanis méretezni kell a meglévő, vagy építendő kéményhez. Ez szakember nélkül nem megy.

Arra a kérdésre, hogy a nagyobb intézményekben mennyi a realitása gázról fatüzelésre váltani, a szakember úgy válaszolt, hogy a városokban ezt szinte lehetetlen megoldani idén. Rengeteg pénzbe kerülne az elavult kémények rendbe tétele és kapacitás sincs rá. Vidéken, kisebb iskolákban, óvodákban talán szóba jöhet a megoldás, de ott is alapos vizsgálat szükséges a váltás előtt.

A katasztrófavédelem illetékességébe tartozó társasházak felülvizsgálati terve letölthető a honlapjukról. A megyék nevére kattintva kinyílik az aktuális táblázat, amely településekre lebontva jelöli, hogy milyen ütemezésben érkeznek a kéményseprők. Az egylakásos ingatlanokba nem megy kérés nélkül a kéményseprő. A magánszemélyek a 1818-as számon igényelhetik a szolgáltatást, illetve online is megrendelhetik azt.

Arról is érdeklődtünk, hogy tudunk takarékoskodni a fűtéssel, s az is kiderült, hogy idén szép és hasznos karácsonyi ajándék lehet egy szénmonoxid mérő.

