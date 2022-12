Magyarországon szinte minden család találkozik valamilyen formában az alkoholproblémákkal, de leginkább a fiatalok veszélyeztettek. Guti Rita szerkesztő Kohári Szilviával egyebek közt a kamaszokat érintő rohamivásról, annak megelőzéséről is beszélgettek. Szó volt arról is, hogy szilveszterkor megnő a mentők forgalma is.