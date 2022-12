Mintha tegnap történt volna, pedig van már annak majdnem két hete is... Sorban álltam a postán kekszért, s közben a világ történésein merengtem. A lelkem kivirágzott, amikor eszembe jutott egy kedves emlék: nem is olyan régen zoknit is lehetett kapni, ha az ember beugrott egy rózsaszínű kopertáért.

Utóbbi a villanyposta előtti időkben történt, amikor még minden hétköznap kukac- és gmail-mentes volt, és a válaszra egy hetet kellett várni. Mégis jó volt, meg persze nagy praktikus is: ha például reggel a csajod elfelejtett bugyit húzni, felkerested a sürgönyhivatalt, és hopp, volt probléma, nincs probléma. Ehhez képest a keksz vagy a szintén a kínálatot gazdagító játékautó semmiség, de legalább van, nem úgy, mint valaha, amikor csupán holmi bélyegért járt a postára az ember.

Mindez onnan jutott eszembe, hogy lakóhelyem postáján megszűnik a klasszikus kézbesítés, a küldeményeket ezután máshonnan hozzák majd ki. Amióta csak az eszemet tudom, az utcaképhez hozzátartozott a postás a bringájával meg az óriási táskájával, gyerekkoromban sokszor bámultam, amint a nyugdíjat olvassa az öreganyám kezébe, kamaszként eleget bosszankodtam, ha csak délután ért felénk a sportújsággal, fiatalként pedig elébe is mentem azért, hogy mielőbb megkapjam a szerelmes leveleket.

És most vége a múló időnek. Valahogyan majd csak túlélem, hiszen se gyerek, se pedig kamasz nem vagyok már, a szerelmes levelekről pedig ne is beszéljünk.