December 22-én kezdte útját a MÁV ünnepi fényekbe öltöztetett öreg mozdonya, a Fény Szili, amely december 26-án és 27-én megyénk vasúti fővonalán is megfordult, karácsony másnapján Kassa felé vitte a Hernád-Zemplén InterCityt, majd 27-én Borsod megye vonalain tűnt föl, hogy este Sátoraljaújhelyről Miskolc fleé vegye az irányt, majd ott átvegye a Kassáról Budapestre tartó InterCity vontatását. Az állomásokon, illetve a sínek mellett ezúttal is sokan csodálták meg a ledekkel kivilágított mozdonyt. Mezőkövesden 200-250-en mentek ki a vasútállomásra, de a hatvani megálló során is kíváncsiak voltak rá a vasút iránt érdeklődők és a kisgyerekes családok. Az ünnepi mozdony január 3-ig rója a hazai villamosított vasútvonalakat, a következő napokban a Dunántúlra lehet vele utazni.