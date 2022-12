De vajon milyenek lehetettek a régi idők karácsonyai, például az 1930-as években? Mivel díszítettek, mivel töltötték az időt akkoriban az emberek?

A kérdésekre Bujdosné dr. Pap Györgyi, a Dobó István Vármúzeum történésze ad választ az egri Hevesi Sándor felvételei alapján. Fekete-fehér, mozgóképes filmekről van szó, amelyeket a készítő felirattal is ellátott. A filmjein eleinte sok egri eseményt örökített meg, majd az ikerlányai születése után bensőséges, családi felvételeket is készített, így például a karácsonyokról is.

Hevesi Sándor filmjein látszik, hogy a polgári családokban hatalmas, mennyezetig érő, gyönyörűen feldíszített fák voltak a jellemzők.

Padlótól mennyezetig ért a karácsonyfa

Forrás: Fortepan/Oromos Alapítvány

A szaloncukrot nem sok helyen ismerik, szinte hungarikumnak tekinthető. Világszerte pedig csak a magyarok teszik a fenyőre, s ez már a harmincas években is így volt. Sorosan fűzött, gyertya formájú elektromos izzók, girlandok, valamint ezüst dió és üveg díszek is kerültek a fára. A gyerekek játékokat kaptak ajándékba, az ikerlányok például babákat is.

A felvételeken látszik, hogy a család együtt ünnepel, a nagypapa zongorázik, s arra lehet következtetni a néma felvételből, hogy együtt éneklik a mennyből az angyalt. Csodálják a csillagszóró fényeit, és a csengettyű is feltűnik, miközben a Jézuskát várják. Meghitt, szeretetteljes pillanatok ezek.

Hevesi Sándor olyan világot hagyott ránk a felvételeivel, amik a család fontosságát, a családi együttlétnek a bensőséges világát mutatják meg számunkra. Olyan értékek ezek, melyeket a mai rohanó világunkban különösen érdemes fontolóra venni, s általuk átértékelni mindazt, mik is az igazán fontos dolgok.