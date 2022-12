– Fontos, hogy mindezt már csak online lehet megtenni, a magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu honlap E-felvételi szolgáltatásán keresztül – hívta fel a figyelmet.

A köszöntők és a tájékoztatók után a nap folyamán megismerkedhettek továbbá az intézmény szakjaival és a képzési helyekkel. A nyílt napon körsétára is várták a megjelenteket, akik bejárhatták az egri campus épületeit. Az alapképzésekről, a felsőoktatási szakképzésekről, a duális képzésekről így első kézből értesülhettek a rendezvényen. Az eseményen az egri hallgatói élethez is közelebb kerülhettek, a kollégiumokról, támogatásokról is nyerhettek információkat.

Megszólítottunk egy-két leendő eszterházys hallgatót. Kis Klaudia azt mondta, hozzá a tanári pálya áll a legközelebb, emelt szinten érettségizik magyarból és történelemből. A szülei is pedagógusok, így nem volt nehéz , hogy mi mellett döntsön, már ami a pályaválasztását illeti.

– Lehet, hogy ma nem ez a legvonzóbb pálya, de én ilyen közegben nőttem fel, és semmi nem tántorít el ettől. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, illetve annak jogelődjén tanult anyukám és apukám is, sok jót meséltek róla. Reggel részt vettem a tájékoztatón, sok fontos dolgot megtudtam, majd benéztem egy órára is, ahol a leeendő magyar-történelem szakos hallgatók tanultak. Nagyon tetszett, s már alig várom, hogy magam is itt tanulhassak – részletezte.