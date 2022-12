Számos településről érkeztek hírek, hogy az év végéhez közeledve nemcsak feldíszítették a köztereiket a községben élők, hanem az önkormányzatok, a karitatív szervezetek gondoltak azokra az emberekre is, akik egész évben fáradhatatlanul munkálkodtak a köz érdekében.

Bükkszenterzsébeten a jó gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat negyven alkalmazottja kapott több mint egyhavi bérének megfelelő jutalmat, összesen közel húszmillió forint értékben, de igyekeztek mindenkire gondolni – tudtuk meg Ortó Szilárd polgármestertől. A szociális keretük terhére minden közmunkás és családja 30 ezer forint értékű támogatásban részesült, melyet karácsonyi ebéd keretében vettek át. A település minden családja tízezer forint juttatásban részesült. Végül, de nem utolsósorban az idősotthon minden lakója karácsonyi ajándékcsomagot kapott az év végi ünnepek előtt.

Sirokban is sikerült kigazdálkodni az önkormányzat munkatársainak egy kis jelképes év végi pénzjutalmat – közölte lapunkkal Tuza Gábor polgármester.

Mindeközben a Caritas Pétervásárai Csoportja is tette az ünnep előtt a dolgát. A hozzájuk érkezett, főként tartós élelmiszerből álló csomagokat még karácsony előtt eljuttatták azokhoz a családokhoz, akik nélkülözni kényszerülnek a hétköznapokon, így az ünnepek alatt is.