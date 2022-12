Szűkebb hazánkban az egri, gyöngyösi és a hatvani kormányablak is nyitva lesz december 22-e és 2023. január 6-a között, továbbá a kormányhivatal és a járási hivatalok az ügyintézési lehetőségeket is biztosítják. A kijelölt kormányablakok az igazgatási szünet alatt is fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélfogadást valamennyi ügytípus vonatkozásában, sorszámhúzással és előzetes időpontfoglalással is egyaránt biztosítják. Folyamatosan elérhető lesz az áldozatsegítési terület, mivel a statisztikák szerint bizonyos bűncselekmények száma a karácsonyi ünnepek környékén magasabb.