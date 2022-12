Néha az ember lánya belezavarodik az ünnepekre való készülődésbe. Sütni kéne egy kis sósat, egy kis édeset, meg valami ünnepi asztalra való desszertet is. Karácsony után szilveszterkor is ilyet érdemes kínálni. Nagy a család, mindenkit hazavárunk, de nem tudjuk, ki mikor érkezik, ki mit eszik meg ebben a bonyolult glutén-, szénhidrát- és cukormentes érában.

Bonyolódik a helyzet, ha az ember lánya azt üzeni, hogy ne süss semmi olyat, amiben liszt és cukor van. Ilyenkor az ember lánya megvakarja a fejét, és tanácstalanul böngészni kezd az interneten. Mégis arra jut végül, hogy hókifli, sajtos pogácsa az kell, még akkor is, ha a bejgliről az idén lemondott. Meg kell egy kis kókuszos tekercs is, mert azt ajándékba szánja.

Szóval, begyúr az ember lánya mindenféle tésztát és tölteléket jó előre, hogy ne az utolsó napra maradjon ez a feladat. Azután elkezdi az akciós folpackot lehámozni a tekercsről, hogy befedje az ígéretesnek tűnő alapanyagokat. S itt elakad. Amikor ötödjére veselkedik neki, hogy szakadás nélkül leválasszon egy tenyérnyi darabot, akkor mégis káromkodik egy cifrát. Az ember lányának hűtőjében a nap végén mindenféle edények sorakoznak. Tészták, amiknek egy napig pihenniük kell, előkészített töltelékek.

Az ünnep azé, aki várja – mondja kedves költőm, Szabó T. Anna. Osztozom a gondolatban. Csak a szakadós folpackot tudnám feledni...