Az MME elsősorban madáretetők környékét, vagy természetes táplálkozóhely környékét javasolja megfigyelésre, a számlálást pedig lehetőség szerint délelőtt, minden alkalommal 30 percig kell végezni, folyamatosan. Kulcskérdés a fajok azonosítása, ebben egy poszter is segítséget nyújthat, de az okostelefonos alkalmazás is, ha nem sikerül, érdemes leírni és utánakeresni később. A madarakat mindig úgy kell számlálni, hogy az éppen látott legnagyobb egyedszámot kell lejegyezni az egyes fajokból (ha eszik, ha csak jelen van a környéken), s ha szükséges, mert később több van jelen belőlük, javítani. A napi számlálás végi legnagyobb egyedszámokat kell rögzíteni az adatbázisba. Várják az időjárási körülményekkel, illetve a madarak interakcióiról kapcsolatos megfigyeléseket is.

A Nagy Téli Madárles december 28-án kezdődik és február 28-ig tart. Az egyesület szeretné, ha minél többen minél hosszabb ideig végeznének megfigyeléseket, akik rá tudják szánni az idejüket és minden héten végeznek megfigyelést, azokat kérik, lehetőség szerint jelöljenek ki egy heti megfigyelési napot, ha pedig éppen nem megfelelő az időjárás, akkor egy másik napon próbálkozzanak. Annak is örülnek, ha valaki csak egy alkalommal küld be adatokat. További információk az MME honlapján találhatók.