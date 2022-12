Ellepték az emberek a Mátrát vasárnap, ami nem is csoda, hiszen mint ahogy arról portálunkon is írtunk, leesett az idei első hó szűkebb hazánkban. A Kékestetőn 17 centis volt a hóréteg, vagyis minden adott volt a szánkózáshoz, de hóembert is gond nélkül lehetett építeni.