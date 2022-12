Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írják oda azt is, melyik településen készült a fotó, a levél tárgyába pedig írják be: „karácsony 2022”. A megfelelő minőségű fotók a Heol.hu-n megjelennek! Azokat a fotókat is szívesen fogadjuk, ahol az adott településen élők, vagy a dekoráció elkészítésében segítő emberek, ünneplő gyerekek, műsort adó kórusok, adventi ablakot díszítő családok, vagy éppen a karácsonyi vásár árusai is szerepelnek a képeken. Osszák meg velünk az ezekhez kapcsolódó történeteket, a dekoráció vagy a műsor hátterét, illetve a településen szervezett adventi programokat is!