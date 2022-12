EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. MÁRTIUS 10-ÉN 1861.

Levelezések.

Eger, mart. 7-én. A helybeli növendékpapság ma ülte meg intézetök bökezü alapitójának, a nagynevü Telekessy István egykori egri püspöknek emlékünnepét. A gyászünnepély, melyre a papnöveldei elöljáróságon, s a lyceumi tanári testületen kívül, más egyházi és világi vendégek is megjelentek, az intézeti kápolnában fél kilencz órakor vevé kezdetét; midön tiszt. Göcze Aladár 4-ik évi növendékpap a szószékre lépvén, egy ügyesen szerkesztett beszédben helyesen vázolá az ünnepelt föpap áldásdus életére vonatkozó fö pontokat. – Ha Telekessynek más érdemei nem is volnának, mint csupán ezen intézet alapitása, ez már magában elég áldásteljes emlékezetben tartani s örökiteni nagy nevét, kivált ha meggondojuk hány nemes sziv, jeles tehetség maradhatott volna nélküle parlagon, hány fényes névvel lenne szegényebb történetünk s talán épen azokat kellene jeleseink sorában nélkülöznünk, kik az egyház és hazára annyi fényt, a szükölködö emberiségre pedig annyi áldást, annyi jótéteményt árasztának. A szent mise áldozatot az oly áldozatkészségü férfiuért, a nagy föpapért és nagy hazafiért, teljes egyházi segédlet mellett, ngos és fötisztelendö Vezerle Gáspár czimzetes prépost és kanonok úr mutatá be a mindenek Urának, s nincs kétségünk benne, hogy az annyi hálás szivböl fakadó hő imát kedvesen véve s meghallgatá az Úr. Az ifju nemzedék, melynek kebeleiben a hála másfél század után is ily kegyeletteljesen nyilatkozik, méltónak mutatja magát az üdvözült föpap jótéteményére; de egyszersmind biztositékot nyújt az egyháznak és hazának hogy Telekessynek csak porladó része hagyta el megyéjét, de szelleme közöttünk marad, s valamint eddig, ugy időről időre ezentul is meg fog ujulni azon intézet növendékeiben, melynek az egyház és haza csak ez ideig is oly sokat köszönhet. L-s.

GYÖNGYÖSI UJSÁG. 1900. NOVEMBER 25.

Felolvasó estély.

A „Gyöngyösi iparoskör” f. hó 18-án megtartott felolvasó estélyére zsufolásig megteltek a kör tágas helyiségei. A legnagyobb vonzerőt Hegyi József főgymnásiumi tanár felolvasásának hirdetett de szabad előadássá változott szereplése gyakorolta.

A kör tagjain és azok családtagjain kívül a város értelmiségéből csoportosult hölgyek és férfiak tömegesen jelentek meg az estélyen. És nem csalódtak várakozásaikban! A tudós főgymnásiumi tanár remek előadásában mutatta be a hazaszeretet áldozatává lett vértanuk néhány jelesét. Tárgyától mintegy átszellemülve varázsolt hallgatósága elé történelmi nagy alakokat és költői nyelvezettel mindvégig lendületes előadással bilincselte le a figyelmet. Zugó tapsvihar jutalmazta lelkes és lelkesitő előadását. A többi szereplők is igyekeztek szerepüket jól betölteni, mi többé kevésbbé mindegyiknek, de különösen Hassir Rózsikának sikerült is.

HEVESMEGYEI LAPOK. 1903. MÁRCZIUS 22.

Állat az emberben.

Borzalmas bünről hullott le a lepel e héten Szurdok-Püspöki községben. Egy lelketlen anya mindenféle kinzásokkal elakarta pusztitani törvénytelen gyermekét és csak a véletlennek köszönhető, hogy szándéka nem sikerült. A mult hét elején bizalmas feljelentés érkezett a pásztói rendőrséghez, hogy Holecz Jánosné sz-püspöki ny. pályafelvigyázóné 5 év óta istállóban és disznó ólban felváltva, a külvilágtól elzárva étlen-szomjan tartja 10 éves gyermekét. Rákossy Ferencz csendőrőrmester azonnal a helyszinre utazott, megérkezve egyenesen a tehénistállóba ment. És tényleg ott találta a gyermeket egy szál rongyos ingben, trágyában a tehén alatt feküdve. A gyermek tele volt féreggel. Beszélő képességét elveszitette és teljesen hülye. A lelketlen szülők tagadják cselekedetüket, de nyolcz tanú terhükre vall, hogy igenis, elakarták pusztitani gyermeküket. A tanúk állitják, hogy hosszabb ideig disznóólban tartották a gyermeket, eledelt nem adtak neki, ugy, hogy a disznónak öntött moslékból kellett élnie; más alkalomkor, télviz idején, egy hordó vizbe állitották és a gyermek a szó szoros értelmében a hordóba fagyott. Az agyonkinzott gyereket most a község költségén ápolják. A vizsgálat tovább folyik.