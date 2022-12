Ebben az évben is csodás, várakozással teli időszak előzte meg a karácsonyt a ludasi óvodában, tájékoztatott Vargáné Csengeri Mónika polgármester. Közlése szerint minden csoport és az óvoda is ünnepi díszbe öltözött a gyerekek, az óvónők és a segítőkész szülők szorgos munkájának köszönhetően.

– December elején a lelkes és kreatív szülők izgatottan készültek a már hagyományos adventi vásárra. Ebben az évben is gyönyörű, igényes ajándékok érkeztek. A karácsonyra való készülődés során fontos feladat volt számunkra, hogy kiemeljük az egymás iránti szeretet fontosságát, és meghitt, szeretetteljes légkört biztosítsunk a gyerekek részére. Ebben a csodás hangulatban készültek a csoportok az ünnepre és izgatottan várták a szülőket, hogy előadják nekik ünnepi műsorukat, majd átadhassák a maguk készítette ajándékaikat. Ezt követően Adri óvónéni mesedalainak örvendezhettek a gyerekek, amelyekre felhőtlenül táncra is perdültek. A nap fénypontja volt, amikor a gyerekek felfedezték a feldíszített fenyőfa alatt a játékokat. Öröm volt látni a sok boldog arcot, amint vidáman bontogatják az ajándékokat. Ebben az évben az önkormányzat ajándékai mellett Czajner Attila helyi hentesünk és párja, Laura néni ajándékai is a fa alá kerültek, hatalmas örömet okozva gyermekeink számára. Laura néni karácsonyi jótékonysági ajándékgyűjtő akciójából természetesen az iskolások sem maradtak ki. A Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány és a Csillagbojtár Kft., a hagyományaihoz híven, az idei évben is rajzpályázatot hirdetett Szent Karácsony címmel az alsótagozatos kisiskolások részére. A gyerekek által készített rajzok egy karácsonyi üdvözlettel együtt eljutnak majd azokhoz az idős emberekhez, akik egyedül töltik az ünnepet. A kisdiákok alkotó munkájának elismeréseként, az alapítvány a gyerekeknek karácsonyi hűtőmágnest, az iskolának pedig kézműves ajándékcsomagot adományozott – részletezte Vargáné Csengeri Mónika.