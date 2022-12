December 22-étől változik néhány Egercsehit érintő autóbusz menetrendje, számolt be róla a Hírlapnak Kovács András polgármester. Az Eger–Egercsehi–Bekölce járatok közül a hétköznaponként 9 és 11:30-kor Egerből induló buszok kétszer érintik a Falu megállóhelyet, Bekölcéről pedig 12:20 helyett tíz perccel később indul busz. Az Egercsehin át Borsodnádasdra közlekedő 7:20-as járat is tesz egy kört a településen, de a pétervásárai vonalon járó kora délutáni busz is érinti a helységet, a 9:10-es pedig kétszer érinti az ófalui részt. A Bélapátfalva–Hevesaranyos közötti 6:35-ös járat a falut érintve megy tovább a bányatelepi községrészbe.