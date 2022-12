Ahogy egy 1991-es Filmhíradóban elhangzik Eger közel ezer éve egyházmegyei székhely. Nem véletlen, hogy ebben a városban kezdte újra működését az egyik legismertebb tanító apácarend, az Angolkisasszonyok Gimnáziuma. Igazgatója Juhász Mária nővér több évtizedes külföldi tartózkodás után tért haza az újrakezdéshez.

– Nem mondhatnánk teljesen azt, hogy újrakezdés, inkább visszatérés, mert hiszen előzőleg már mintegy száz évig, 1852-től 1948-ig voltunk ebben az intézetben, s amikor államosították az iskolát, akkor körülbelül ezerháromszáz gyereket vettek ki a kezeink közül – mesélte a több mint harminc éves felvételen az akkori igazgató.

– Nyolcosztályos gimnázium, ez a régi, hagyományos gimnázium, mindig jellegzetessége is volt az intézetnek, hogy nagyobb hangsúlyt fektetett az idegen nyelveknek az oktatására, remélhetőleg három modern nyelvet és a latint fogjuk tanítani náluk. És hát, mondjuk, a hatodik gimnazista korukban már jelentkezhessenek a nyelvvizsgára, középfokú nyelvvizsgára, ez a szándékunk. Természetesen mi negyven év alatt nem taníthattunk és főleg nem képezhettük tovább az ifjúságot, nem vehettünk fel fiatalabb rendtagokat és hát így nincsennek saját, fiatal rendtagjaim, és nincs minden szakra, de nagyszerűen kialakult, úgy érezzük, hogy nagyon jó tanári karunk alakult ki. Négy tanár tanít a tanárképző főiskoláról, és egy pedig a Gárdonyi Gimnáziumból. Nálunk ezek mind óraadó tanárok, mert hiszen csak egy osztály van most, tehát kevés létszámmal taníthatnak és akkor ez csak óraadó lehet így. Seregély érsek úrnak a jóvoltából megkaptuk a novaji kiüresedett plébániát, lakásra a nővéreknek, úgyhogy ott van egy novícia, tehát aki már megkapta a fogad , megkapta a ruhát, de még nem tett fogadalmat, és van egy jelölt, aki szintén Erdélyből jött, aki Márton Áron erdélyi püspöknek rokona. És hát most úgy körülbelül két-három tanár kilátásunk van, hogy már két tanárra van ilyen, hogy már végzett tanárok és hát, hogy talán belépnek, de hát ez még a jövő titka – fogalmazott.