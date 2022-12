Szenteste előtt több mint száz hátrányos helyzetű gyermeket ajándékozott meg a Verpelét a Mi Városunk Egyesület.

A Baptista Szeretetszolgálat 70 doboz ajándékkal járult hozzá ehhez, a többit pedig az egyesület gyűjtötte. Külön harminc doboz szaloncukrot és játékokat is osztottunk ezen kívül – ismertette Balogh József az egyesület elnöke.

Az egyesület kapott egy épületet használatra a verpeléti önkormányzattól, így már adománygyűjtő helyük is van. Jelenleg élelmiszert, háztartási eszközöket és gépeket gyűjtenek, valamint folyamatos a ruhaadomány gyűjtése is.

Örültek a kicsik a meglepetésnek Fotó: Beküldött

– Idén több mint ötezer zsák ruhát osztottunk már ki. Ez heti szinten 60-70 zsákot jelent. A felajánlásokat az adománygyűjtő helyre szállítom, majd az önkénteseink szelektálnak. Jutott már adomány Hevesaranyosra, Egerszalókra, iskolákba, óvodákba és gyermekotthonba is. Az elmúlt egy évben folytattuk házi segítségnyújtó tevékenységünket is, 78 idős honfitársunknak, illetve egyedülálló nőknek segítünk a számukra nem megvalósítható ház körüli munka elvégzésében – nem csak Verpeléten, például Tarnaszentmárián is jártunk. A városunk szépségéért is folyamatosan teszünk, közreműködtünk a temető, a park, az iskola és a focipálya rendezésében is. Az oktatási intézményhez egyébként tanszer, és taneszköz adományokat is juttattunk el – mondta Balogh József.