A napokban tértek vissza a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi campusán működő Károly Róbert Szakkollégium tagjai arról a terepgyakorlatról, amelyen a Tokaj környéki településeken és Mónosbélen ismerték meg a gazdasági jógyakorlatokat, tájékoztatott dr. Kovács Gyöngyi, a gyöngyösi campus Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézete adjunktusa.

A huszonegy vidékfejlesztési agrármérnök és öt turizmus-vendéglátás szakos hallgató Bodrogkeresztúron meglátogatta a Csicsörke nevű kistermelői mintaboltot, ahol a saját készítésű meleg, gyömbéres fenyőrügytea megkóstolása mellett hasznos információkkal gazdagodtak. Bepillantást nyerhettek a családi kistermelők világába, a működésük nehézségeibe és szépségeibe, valamint megtudhatták, milyen értékesítési gátakat okoz a kis üzemméret. Mindezek mellett megismerték a Csicsörke egyedülálló kezdeményezését, ami a lekvárok és a szörpök sajtokkal való párosításának gasztronómiai lehetőségét tárta a hallgatók elé, hangsúlyozva a partnerség fontosságát.

Ezt követően a hallgatók a Tokaji Világörökségi Múzeumban ismerhették meg a környék történelmét és a tokaji borkészítés csínját-bínját. Az interaktív múzeum különböző feladatok segítségével vonja be a látogatókat a térség történelmébe. Népszerű volt a kerékpáros kvíz is, de az autós terepbejárás bizonyult a legkedveltebbnek a hallgatók körében.

A múzeum után következett Bodrogkisfalud, ahol a Kisfalucska Udvarház & Bisztró várta a MATE képviselőit. Bemutatták komplex turisztikai vállalkozásukat, a hallgatók bejárhatták a szálláshelyet a pincétől a padlásig.

A tulajdonos a helyszínre invitálta a település leghíresebb borászát is, aki a Ház borát készíti az udvarháznak. A négy tételből álló kóstoló mellé a hallgatók rengeteg érdekes információt kaptak a tokaji borvidékről, az itt feldolgozásra kerülő szőlőkről és borokról. A vendéglátó borász megismertette a csapatot az édes borok új generációjával is, ami a 21. századi gasztronómiában is tökéletesen megtalálja a helyét. A település vidékfejlesztési gyakorlataira újabb példát sorakoztattak fel, hiszen helyben készült díjnyertes gint és helyi kézműves sört is mutattak a vendéglátók, amiket a helyi kínálatba is szervesen beépítenek.

Az utolsó állomás a Bükk szívében található Mónosbélen volt, ahol Sándor Tamás sajtkészítő mester invitálta egy üzemlátogatásra és sajtkóstolásra a hallgatókat. A karácsonyra készülő, különleges formájú sajtok mindenki tetszését elnyerték, az érlelőben pihenő termékek kavalkádja lenyűgözték a látogatás résztvevőit. A vendéglátó rávilágított a kis település munkahelyteremtő képességének fontosságára és a különböző szektorokban tevékenykedők összefogására a komplex termék és élmény érdekében. A sajtkóstolón található termékek – amelyben hegyi sajtok, friss sajtok, vörösborban érlelt sajtok, többféle kísérő mártás, csatni és olajos magvak is voltak – feltették a koronát a kirándulásra. A szakmai tanulmányút a MATE Tehetség Tanács Szakkollégiumi Munkacsoportjának támogatásával valósult meg – foglalta össze dr. Kovács Gyöngyi.