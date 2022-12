Olvasónk osztotta meg egy egri Facebook csoportban, hogy a Vécseyvölgy utcai új lámpás csomópontba úgy érkezett meg a vonat, hogy a szerelvény áthaladása közben csukódott le a sorompó szerdán kora délután, egy óra előtt.

A videó készítőjének elmondása szerint, mielőtt kamerázni kezdett, még a lámpa is fehéren villogott, de az még a vonat áthaladása előtt pirosra váltott. Előtte többen is áthajtottak a vasúti átjárón, a videót készítő férfi arra lett figyelmes, hogy folyamatosan szól a mozdony kürtje.

A MÁV-nál is érdeklődtünk, hogy mi történhetett, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.