Cirkuszt, kenyeret! Így szólt az ókori római jelszó, s a nép – ha megkapta – elégedett volt. Ki gondolná, hogy a 21. században új értelmet talált a kétezer éves gondolat, amikor is a közösségi felületeken produkálják magukat emberek napi nyolc-tíz órában? Itt van például Gyula. A teljes nevét azért nem írom ki, mert számos bejegyzés szerint börtönviselt ember, kisgyerek megrontásáért ítélték el. Gyula élőzik estétől hajnalig, majd kis pihenőt követően napközben is. Kutyáival él, öt is van neki, s fekvő testhelyzetben osztja az észt 130 kilójával.

Gyula egyre jobban él, negyvenezer követője közül sokan küldenek neki pénzt. Szinte a semmiből indult, s mára egyre több cucca van. S, hogy mit kell ezért a szokatlan népszerűségért produkálnia? Gyakorlatilag semmit. Kavargatja például a pörköltet és elmondja, hogy most éppen főz. Felsorolja, mit tesz a lábasba, s megvitatja a hozzászólókkal, hogy miért is nem tud – más rendes emberekhez hasonlóan – elmenni dolgozni. Furcsa tojásfeje egy idő után megszokható, hanghordozása a fáradt embert álomba ringatja, amikor pedig elkapja az idegroham valamelyik kutyája viselkedése, vagy valamilyen internetes letöltés elakadása miatt, az bizony különleges élmény.

Nincsen könnyű dolga az embernek, ha a jelenséget értelmezni próbálja. Magam egy újfajta, szórakoztatási iparágként fogom fel. Vannak, akik profi módon űzik, mások ehhez sem rendelkeznek tehetséggel és pillanatok alatt eltűnnek. Nem így a Gyula-félék. Nekik hamarosan menedzserük és programirodájuk lesz majd.