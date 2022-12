A Magyar Posta Zrt. elfogadta az önkormányzat mátrafüredi posta újranyitásával kapcsolatban tett javaslatát, így január másodikától Mátraháza postahivatala helyett a füredi tart nyitva. Minderről Gyöngyös önkormányzata tájékoztatott. Mint arról már portálunkon is beszámoltunk, az ország több száz postahivatalával együtt november 12-étől a gyöngyösi Szövetkezet úti és a mátrafüredi posta működése is szünetel. A Magyar Posta Zrt. energiatakarékossági okokkal indokolt döntése ellen az érintett területeken lakók is tiltakoztak, és a képviselő-testület is többször foglakozott a kisposták bezárásával. A grémium még korábban arról döntött, hogy hajlandó az energiaköltségek száz százalékát is megtéríteni a Magyar Posta számára a postahelyek újranyitásának érdekében, az állami tulajdonban álló társaság által adott évi negyvenmillió forintos ajánlatot azonban nem fogadták el a képviselők arra hivatkozva, hogy a kalkulált szolgáltatási díjban a posta nem csak a rezsit, hanem a működés egyéb költségelemeinek – többek között a bérköltségnek – arányos részét is érvényesíteni kívánta.