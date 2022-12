Forgó János számára duplán is emlékezetes lehet december kilencedik napjának estéje, ugyanis túl azon, hogy házigazdája volt az Eger Sikeréért Egyesület szokásos évzáró rendezvényének, még egy újraélesztési bemutatón is szerepelnie kellett. A feladatra önként jelentkezett, ugyanis az egyesület szokásos év végi záró eseményén Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője volt a díszvendég. Az egyesület tagjai minden év végén egy gálavacsorával és borkóstolóval egybekötött évzáró eseményen értékelik a mögöttük hagyott esztendőt. Az idei évzárót a Szépasszonyvölgyben, az Ostoros Családi Pincészetben rendezték meg pénteken.

Az esten jelen volt többek között Nagy Réka modell, televíziós műsorvezető, az egyesület elnökhelyettese és alapító tagja, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Csank János mesteredző, valamint Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos is.

Az évzárón átadták a Heves Megye Sikerért Díjat is, azt a személyt kívánták elsőként jutalmazni, aki a megye integritásáért, élhetőbbé tételéért a legtöbbet tette. A nyílt javaslattételen Botkáné Németi Ibolya, a Zöldpanel Egyesület elnöke kapott legnagyobb számban ajánlást. Az egyesület vezetője 1975 óta él családjával Egerben. 1997 óta aktív tagja Eger Civil életének. A Zöldpanel Egyesület elnökeként számos Felsővárosi kezdeményezést valósított meg azzal a céllal, hogy a sivár, szürke panel betonkörnyezetet zöldebbé, virágosabbá varázsolja. Az eseményen elhangzott, hogy az évek során számtalan környezetvédelemmel, lakókörnyezet szépítésével kapcsolatos projektnek volt meghatározó alakja, fontos szerepet játszott Felsőváros első közösségi házának, a LISZI-nek, amely a helyi civil és közösségi élet bázisaként funkcionál. 2014-ben közreműködött a „Felsőváros Csillaga” közösségi díj elindításában, valamint Őt magát is a díjazottak közé választották. 2019-től kezdődően minden évben megvalósítja egyesületével a „Mozgásba hozzuk a közösséget” egészség és családi napot, melyben az elmúlt 3 évben az Eger Sikeréért Egyesület saját programjával is közreműködik.