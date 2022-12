Egy hete vezették be a 25-ös főút felújítása és bővítése miatt szükséges új forgalmi rendet Egercsehiben. Eszerint több helyen egyirányúsították a haladást, részben körforgalommá vált a község közlekedése. Az első tapasztalatok szerint többen nem tartották be az előírásokat, nem akartak több kilométert kerülni, hogy az otthonukhoz jussanak és a forgalommal szemben közlekedtek. De megszegték a szabályt nem egercsehi lakosok is.